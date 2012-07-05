У п’ятницю Харків відвідає Сергій Тигипко
09:03, 05 липня 2012Харьків
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Харків. 5 липня. УНІАН. У п’ятницю відбудеться робочий візит у Харківську область віце-прем`єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія Тигипка.
За попередньою інформацією, С.Тигипко здійснить поїздку на завод «Турбоатом», візьме участь у нараді з питань соціальної політики Президента України, а також проведе прес-конференцію.
Очікується також поїздка віце-прем`єра в госпіталь для інвалідів війни.
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