У п’ятницю Харків відвідає Сергій Тигипко

Харків. 5 липня. УНІАН. У п’ятницю відбудеться робочий візит у Харківську область віце-прем`єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія Тигипка.

За попередньою інформацією, С.Тигипко здійснить поїздку на завод «Турбоатом», візьме участь у нараді з питань соціальної політики Президента України, а також проведе прес-конференцію.

Очікується також поїздка віце-прем`єра в госпіталь для інвалідів війни.