Бережна підтримує ідею розвитку П’ятихаток

Харків. 5 липня. УНІАН. Народний депутат України Ірина Бережна підтримує ідею створення у Харкові Технополісу «П’ятихатки», який може стати ключовим проектом з розвитку регіональної інфраструктури і впровадження передових технологій.

Про це вона сказала журналістам у ході відвідування мікрорайону П’ятихатки та спілкування з його мешканцями.

«Вважаю своїм обов`язком підтримати ідею розвитку науково-технічного потенціалу Харкова. У П’ятихатках проживають фахівці, здатні підняти високотехнологічне промислове виробництво на новий рівень, - сказала народний депутат. - Упевнена, що проект, який курирує міська влада, стане ефективним зразком для інших регіонів України».

За словами І.Бережної, «у П’ятихатках, враховуючи відповідну інженерну та соціальну інфраструктуру, є всі можливості для побудови нових лабораторій, а також виробничих підприємств. Важливо, щоб інвестори повірили в потенціал харків`ян. Упевнена, так і буде».

І.Бережна також зазначила, що сьогодні ні в кого не викликає сумніву те, що створення нової економічної зони для реалізації інноваційних розробок - питання найближчого майбутнього. «Сьогодні є всі передумови, щоб почати процес створення технополісу - це і наукові інститути, що знаходяться на території П’ятихаток, і нові технології, які в них розробляються, а також виробництва, що використовують у своїй виробничій діяльності інноваційні технології».

Як відомо, технополіс «П’ятихатки» створюється на базі агломерату, що об`єднує розташований на півночі Харкова район «П’ятихатки», села Родичі та Черкаську Лозову Дергачівського району Харківської області.

Основним видом діяльності працездатного населення, що проживає в цій місцевості, є науково-технічна діяльність завдяки тому, що в П’ятихатках знаходиться найбільший в Україні центр ядерної фізики та фізики твердого тіла - Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ). До його складу входять: «Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій», «Інститут фізики високих енергій та ядерної фізики», «Інститут плазмової електроніки і нових методів прискорення», «Інститут фізики плазми», «Інститут теоретичної фізики», «Науково-технічний комплекс «Ядерний паливний цикл», «Науково-виробничий комплекс «Поновлювані джерела енергії і ресурсосберегаючі технології».

Крім того, на території мікрорайону «П’ятихатки» знаходяться Інститут високих технологій і Фізико-технічний факультет Харківського національного університету ім. В.Каразіна, а також працюють численні інноваційні компанії та Українсько-російський технопарк «Слобожанщина», створений у вересні 2011 року для комерціалізації наукових розробок.

Чисельність населення агломерату становить понад 22 тис. осіб, територія - понад 600 га. Агломерат має зручне транспортне сполучення: через його територію проходить харківська окружна дорога і міжнародна автомагістраль Харків - Москва.