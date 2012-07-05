У Петрівському на згарищі виявлено тіла двох загиблих осіб

Харків. 5 липня. УНІАН. В Харківській області на згарищі виявлено тіла двох загиблих осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, сьогодні вночі о 02.55 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Петрівське Вовчанського району на території приватного домоволодіння.

Пожежа виникла у дерев’яному господарчому будинку, де перебували двоє людей. На момент виникнення загоряння вони відпочивали. Вогонь помітила чергова бази відпочинку «Парус», що розташована поруч.

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли на порозі палаючого будинку обгоріле тіло господаря, 1962 р.н. Він намагався вибратися назовні, але не встиг. Коли о 03.10 пожежа була ліквідована, під час розбору зруйнованих конструкцій будівлі, рятувальники виявили ще одне обгоріле тіло людини, особа якої встановлюється.

Причина пожежі з’ясовується.