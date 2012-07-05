На проспекті Гагаріна вантажівка зіткнулася з маршруткою

Харків. 5 липня. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення маршрутного автобуса та вантажівки MAN постраждало 11 осіб.

Як повідомили кореспондента УНІАН у міському Управлінні ДАІ, аварія сталася на проспекті Гагаріна.

Внаслідок зіткнення безпосередньо на місці пригоди за медичною допомогою звернулися 4 пасажири маршрутки - жінки 1962, 1981 та 1992 років народження і чоловік 1958 року народження. Їх було доправлено до лікарні.

У ДАІ також зазначили, що протягом доби після аварії по допомогою звернулися ще 7 пасажирів автобуса. Після надання меддопомоги всі семеро направлені на амбулаторне лікування.

Правоохоронці встановлюють причини ДТП.