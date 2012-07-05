На Харківщині намолочено близько 180 тис. тонн зерна
16:03, 05 липня 2012Харьків
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Врожай збирають у 21 районі
Харків. 5 липня. УНІАН. На Харківщині намолочено майже 180 тисяч тонн зерна.
На Харківщині триває збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Загальна площа посіву цих культур становить 603,49 тис га, повідомляє сайт ОДА.
Станом на 5 липня збиральні роботи розпочаті у 21 районі області. Врожай зібрано на 12% посівних площ. Намолочено 179 тис 845 тонн зерна. Середня врожайність становить 24,9 ц/га.
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