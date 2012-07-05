У 2012 році Харківщина отримала на ремонт доріг 114,5 млн грн

Харків. 5 липня. УНІАН. У 2012 році Харківська область отримала на ремонт доріг комунальної форми власності 114,5 млн. грн.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував перший заступник голови облдержадміністрації Валентин Дулуб.



«У 2012 році Харківська область отримала 114,5 млн. грн. на ремонт доріг комунальної форми власності, з них 66 млн. грн. спрямовано на дороги міста Харкова. В даний момент у місті вже профінансовано дорожніх робіт на 13 млн. грн.», - сказав В.Дулуб.

За його даними, також додатково 17,7 млн. грн. обласна рада розподілила між Харковом, областю та містами обласного значення. Харків отримав із цієї суми 8 млн. грн. на фінансування робіт по проспектах Гагаріна і Курчатова.