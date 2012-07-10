На елеватори і ХПК Харківщини надійшло 118 тис. тонн пшениці

Харків. 10 липня. УНІАН. На елеватори та хлібоприймальні пункти Харківщини надійшло 118 тисяч тонн пшениці.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія Сапронова, станом на середину дня 9 липня 2012 року з намолочених на Харківщині 391 тис. тонн ранніх зернових і зернобобових культур 351 тис. тонн становить озима пшениця.

«На елеватори та хлібоприймальні пункти області надійшло 118 тисяч тонн пшениці. Більше 95% - це продовольча пшениця, з них дві третини - ІІ клас, одна третина - ІІІ клас», - повідомив Ю.Сапронов.