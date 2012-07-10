Суд знову відклав справу Тимошенко

Харків. 10 липня. УНІАН. Київський районний суд Харкова ухвалив рішення про оголошення до 23 липня перерви у засіданні з розгляду справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя Костянтин Садовський ухвалив таке рішення, зважаючи на неможливість слухання справи за відсутності Ю.Тимошенко та її захисників Андрія Кожем’якіна та Євгенії Тимошенко.

23 липня судове засідання розпочнеться о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко сьогодні вкотре не була доставлена до зали судових засідань через стан здоров’я.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.