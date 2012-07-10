Судмедекспертиза стану здоров’я Тимошенко призначена законно - прокурор

Харків. 10 липня. УНІАН. Комісійна судово-медична експертиза стану здоров’я екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко була призначена законно.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому час брифінгу після судового засідання у справі Ю.Тимошенко щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України» наголосила представник державного обвинувачення Вікторія Калита.

«Будь-які закиди з боку захисту, що експертиза була призначена незаконно, безпідставні», - сказав він.

В.Калита підкреслила, що призначення судово-медичної експертизи є важелем, за допомогою якого можна протидіяти затягуванню судового процесу. За її словами, судово-медична експертиза дозволить визначити дійсний стан здоров’я Ю.Тимошенко.

«У багатьох кримінальних справах тактика захисту – затягування судового процесу, проте, відповідно до процесуальних норм, суд не може вічно розглядати кримінальну справу. Для цього є спеціальні важелі, які використовує суд, щоб уникнути того, що особа може уникнути від кримінальної відповідальності. Одним із таких важелів є призначення у справі судово-медичної експертизи. Це єдиний процесуальний документ, на підставі якого суд може прийняти рішення у подальшому щодо участі Тимошенко у судовому розгляді кримінальної справи», - сказала В.Калита.

Прокурор наголосила, що Ю.Тимошенко в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові проходить курс саме реабілітаційних процедур.

При цьому В.Калита не змогла відповісти за питання журналістів, звідки державне обвинувачення має відомості про те, що Ю.Тимошенко проходить саме курс реабілітаційних процедур, а не лікування у стаціонарі.

За словами В.Калити, якщо висновки судово-медичної експертизи засвідчать, що Ю.Тимошенко за станом здоров’я не може брати участі у судових засіданнях, тоді суд може розглянути питання щодо відкладення судового процесу.

«На підставі лише висновків судово-медичної експертизи можливий такий варіант», - сказала В.Калита.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні 25 червня Київський райсуд Харкова задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити, зокрема, стан здоров`я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях.

Суд зобов`язав Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи провести відповідну експертизу стану здоров`я Ю.Тимошенко.

9 липня судмедексперти попросили суд надати додатковий час для підготовки комісійного висновку щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко через її відмову від огляду.

Сьогодні, 10 липня, Київський районний суд Харкова ухвалив рішення про оголошення до 23 липня перерви у засіданні з розгляду справи проти Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЄСУ.

Головуючий суддя Костянтин Садовський ухвалив таке рішення, зважаючи на неможливість слухання справи за відсутності Ю.Тимошенко та її захисників Андрія Кожем’якіна та Євгенії Тимошенко.