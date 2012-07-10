Харківська міськрада підтримала «мовний» закон і звернулася до Януковича

Харків. 10 липня. УНІАН. Харківська міськрада затвердила звернення до Президента України Віктора Януковича та Верховної Ради України на підтримку Закону України «Про засади державної мовної політики».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне рішення сьогодні на сесії ухвалили депутати міськради.



У зверненні до Президента зазначено, що реальні процеси, які відбуваються в державі, свідчать про порушення конституційних гарантій вільного розвитку і використання російської мови в Україні. Зокрема, не в повному обсязі реалізуються норми Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», штучно обмежується використання російської мови в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, у судочинстві, у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.



Як сказано у зверненні, згідно з даними Головного управління статистики в Харківській області, за результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року на території Харкова 65,9% жителів визнали рідною мовою російську.

Ухвалення закону є вимогою Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, згідно зі статтею7 якої основними цілями і принципами держави мають бути визнання регіональних мов або мов меншин як засобу відображення культурного багатства, необхідність рішучих дій, спрямованих на розвиток регіональних мов або мов меншин для їхнього збереження, сприяння використанню регіональних мов або мов меншин в усній і письмовій формі, у суспільному та приватному житті або заохочення такого використання.



Міська рада як представницький орган харківської громади вважає цей закон правовим механізмом розв`язання мовних проблем на національному та регіональному рівнях, легітимним способом усунути напруженість у взаєминах між різними мовними групами суспільства і, перш за все, між східним та західним регіонами України.



«Усвідомлюючи необхідність розв`язання мовної проблеми, що існує в Україні як у багатонаціональній державі, Харківська міська рада підтримує прийнятий Верховною Радою Закон України «Про засади державної мовної політики».



З метою реального забезпечення гарантованих Конституцією України умов для захисту і розвитку української мови як державної, регіональних мов та мов національних меншин Харківська міська рада звертається до Вас, вельмишановний Вікторе Федоровичу, з проханням не допустити протистояння і спекуляцій навколо «мовного питання», які штучно створюються опозиційними лідерами», - зазначено у зверненні.

Аналогічне звернення депутати ухвалили і направили до Верховної ради України.

«За» проголосували 73 із 75 присутніх депутатів.