В Україні зростає клас військових льотчиків - командувач Повітряних сил

Харків. 10 липня. УНІАН. У першому півріччі 2012 року середній наліт на одного військового льотчика вперше за останні п’ять років становив понад 20 годин.

Про це повідомив УНІАН начальник Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України у Харкові Дмитро Горбунов з посиланням на командувача Повітряних сил Збройних сил України Юрія Байдака.

«У порівнянні з аналогічним періодом минулого року за перше півріччя в авіаційних бригадах майже вдвічі зросла кількість проведених льотних змін. Зважаючи на те, що загальний наліт льотчиків Повітряних сил зріс більше, ніж удвічі, відповідно, вдвічі зріс показник нальоту на одного льотчика», - сказав Ю.Байдак.

Він підкреслив, що особливо відчутний приріст льотних годин відмічений у курсантів льотного факультету Харківського університету Повітряних Сил. За даними Ю.Байдака, за 1 півріччя минулого року наліт на одного курсанта становив менше 2 годин, за 1 півріччя 2012 року - 12 годин.

«Упродовж півріччя до бригад тактичної авіації стабільно надходила відремонтована і модернізована на підприємствах вітчизняного оборонно-промислового комплексу техніка. Льотчики одразу починали нести на ній бойове чергування, виконувати інші польотні завдання. Упевнений, що за результатами року буде виконано і наступне завдання Міністра оборони - не менше 40 годин нальоту на екіпаж за підсумками року», - наголосив Ю.Байдак.