Янукович привітав Харківщину з намолотом 1-го мільйона зерна нового врожаю
12:04, 19 липня 2012Харьків
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«Дякую за наполегливу щоденну працю»
Харків. 19 липня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав хліборобів Харківщини з намолотом першого мільйона тонн зерна нового врожаю.
Як повідомляє сайт глави держави, Президент подякував аграріям Харківської області за відповідальну і самовіддану працю на благо всієї країни, а також побажав їм подальших трудових звершень.
«Переконаний, що ваша відповідальність, завзяття і майстерність є запорукою успіху. Дякую за наполегливу щоденну працю, любов до рідної землі та добрий урожай, зібраний вашими золотими руками», - йдеться у вітанні В.Януковича.
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