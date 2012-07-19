Янукович привітав Харківщину з намолотом 1-го мільйона зерна нового врожаю

Харків. 19 липня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав хліборобів Харківщини з намолотом першого мільйона тонн зерна нового врожаю.

Як повідомляє сайт глави держави, Президент подякував аграріям Харківської області за відповідальну і самовіддану працю на благо всієї країни, а також побажав їм подальших трудових звершень.

«Переконаний, що ваша відповідальність, завзяття і майстерність є запорукою успіху. Дякую за наполегливу щоденну працю, любов до рідної землі та добрий урожай, зібраний вашими золотими руками», - йдеться у вітанні В.Януковича.