Власенко заявляє, що Тимошенко вразила невідома хвороба

Харків. 19 липня. УНІАН. Невідоме шкірне захворювання вразило майже 50% шкіри екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, у зв’язку з чим припинено лікування спини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Центральному клінічною лікарнею «Укрзалізниці» в Харкові заявив захисник Ю.Тимошенко народний депутат Сергій Власенко.

«Протягом двох останніх тижнів Юлія Володимирівна Тимошенко не тільки не може займатися лікувальною фізкультурою, Юлія Володимирівна Тимошенко не отримує жодної медичної допомоги з проблем спини в Харківській центральній клінічній лікарні №5. Це пов’язане з тим, що два тижні тому Юлія Володимирівна Тимошенко була вражена невідомим захворюванням, яке вразило майже 50% шкіри», - сказав С.Власенко.

За його словами, харківські лікарі за два тижні не змогли встановити природу цього шкірного захворювання. С.Власенко наголосив, що на думку харківських лікарів, лікування шкірного захворювання Ю.Тимошенко не сумісне з лікуванням патології спини.

«Це лікування, на думку харківських лікарів, не сумісне з лікуванням проблем спини», - сказав С.Власенко. Він наголосив, що через відсутність лікування проблеми зі спиною Ю.Тимошенко посилилися. «У зв’язку з тим, що протягом двох тижнів Юлія Володимирівна не отримує лікування, медична ситуація зі спиною значно погіршилася», - сказав С.Власенко.

За словами захисника, нині харківські медики проводять лікування виключно шкірного захворювання. За словами С.Власенка, харківські лікарі використовують, у тому числі, й гормональні препарати. «Вони проводять лікування, передбачене для такого роду захворювань, включаючи гормональні препарати», - зазначив він.

За словами С.Власенка, шкірним захворюванням вражена спина і руки Ю.Тимошенко.