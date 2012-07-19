Італія відмовила в екстрадиції Авакова до України
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Харків. 19 липня УНІАН. Генеральна прокуратура Італії не бачить підстав для екстрадиції колишнього голови Харківської облдержадміністрації, керівника Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Арсена Авакова до України.
Про це йдеться у рішенні Генпрокуратури Італії, переклад якого А.Аваков опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Згідно зі статтею 705 Кримінально-процесуального кодексу; просить Апеляційний суд заявити, що причини для екстрадиції Авакова Арсена Борисовича, уродженця м. Баку (Азербайджан) 2 січня 1964 року народження, в Україна відсутні», - зазначається в документі Генпрокуратури Італії.
Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.
31 січня 2012 року А.Авакова оголосили в міжнародний розшук.
25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне. Апеляційний суд Рима 12 квітня звільнив А.Авакова з-під варти.