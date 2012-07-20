Харків шукає можливостей фінансування будівництва метро - Добкін

Харків. 20 липня. УНІАН. Фінансувати будівництво Харківського метрополітену планується за рахунок залучених коштів.

Про це повідомив у четвер під час традиційної зустрічі з журналістами «Чай з губернатором» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, доручення про необхідність фінансування будівництва Харківського метрополітену у другій половині серпня - на початку вересня цього року за рахунок залучених кредитів дав Президент України Віктор Янукович.

«Нещодавно Верховна Рада ухвалила всі необхідні документи для того, щоб ми могли отримати 3,6 млрд. доларів кредиту від Китаю. Я не виключаю, що ми і звідти зможемо 300 або 200 млн. грн., яких не вистачає нам для будівництва станції метро Перемога, розглядати як можливість залучення коштів», - сказав М.Добкін.

Він зазначив, що профільні міністерства (Мінфін, Мінекономіки та Мінрегіонбуд) повинні будуть узгодити низку документів. «Якщо вони пройдуть, я гадаю, що це один з реальних джерел отримання фінансів на будівництво метро. Ми самі кредит на метро брати не можемо. Бюджет регіону та бюджет міста Харкова сьогодні не здатний прогарантувати бюджетній організації повернення цього кредиту, тому що сума дуже велика», - сказав М.Добкін.