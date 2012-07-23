Біля будинку суду побилися

Харків. 23 липня. УНІАН. У Харкові «особи характерної зовнішності» спровокували бійку з прихильниками опозиції, які зібралися біля Апеляційного суду Харківської області, де сьогодні має відбутися засідання Київського райсуду Харкова з розгляду справи щоо ЄЕСУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», інцидент трапився під час встановлення активістами і народними депутатами сцени й обладнання для мітингу.

Натомість працівники міліції відмовляються затримувати організаторів бійки.

«Люди спортивної статури продовжують поводитися агресивно, нецензурно висловлюючись і провокуючи нові конфлікти», йдеться у повідомленні.

З самого ранку прихильники Партії регіонів на чолі з Олегом Калашниковим встановили біля суду звукопідсилюючу апаратуру. Між виступами О.Калашникова постійно звучить пісня «Єднаймося, єднаймося».