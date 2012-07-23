Кожем’якін знає, чому суд над Тимошенко перенесли на 31 липня

Харків. 23 липня. УНІАН. Судове засідання у справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ перенесли на 31 липня невипадково.

Про це заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Андрій Кожем’якін, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Суддя невипадково призначив проведення наступного засідання на 31 липня - день, коли має відбутися з’їзд «Батьківщини», - сказав він.

За його словами, все це робиться для того, щоб перешкодити перебуванню народних депутатів на наступному судовому засіданні, але це не вплине на рішення депутатів приїхати й підтримати Ю.Тимошенко.

«Не дочекаються. Юлія Тимошенко - наш лідер, і ми її будемо захищати», - сказав А.Кожем’якін.