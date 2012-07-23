Добкін про корупцію серед чиновників

Харків. 23 липня. УНІАН. В Україні буде створена система, яка повністю виключить можливість корупційних дій будь-якого чиновника.

Про це сказав у ефірі програми обласного радіо «Від влади до громади» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ОДА.

«Дуже багато чого в нашій країні не реалізовується через те, що ми не перемогли головного ворога - корупцію. Я б не став говорити про те, що в цьому питанні наведений порядок. Система опирається, як ворог, загнаний у куток, який розуміє, що в нього тільки один вихід», - сказав М.Добкін.

Він підкреслив, що кожен мешканець України раз за разом наштовхується на цю проблему. За словами губернатора, якщо раніше йшли виключно шляхом покарання окремо спійманих порушників, то сьогодні змінюються правила гри і створюється така система, яка повністю виключить можливість корупційних дій будь-якого чиновника.

«В одній з країн СНД під час реформи органів міліції всіх звільнили і заново прийняли на роботу, але рядовий співробітник став отримувати близько 1 тисячі доларів, офіцери - 1200 доларів, старші офіцери – 1500 доларів. Люди стали дорожити своєю роботою. Але для такого рішення потрібно мати реальні фінансові умови. Якби наша економіка працювала настільки потужно, що ми могли б за місяць поміняти умови оплати працівників правоохоронних органів або суддівських в рази, швидше б вдалося перемогти корупцію. Ми йдемо до цього поетапно», - сказав М.Добкін.

За його словами, для того, щоб покінчити з корупцією, необхідні час і політична стабільність. Наступність дозволить вибудувати жорстку вертикаль влади і прибрати всю корупційну складову та інші проблеми, які заважають бізнесу, громадським організаціям і просто людям реалізуватися без необхідності давати за це мзду.