На майдані Свободи 4-й день стоять100 наметів

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Четвертий день в центрі Харкова на майдані Свободи стоять намети Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 біло-синіх наметів, як і раніше, розміщені на всьому просторі майдану - від пам’ятника Леніну до приміщення облдержадміністрації на вул. Сумській – і на ранок понеділка, 1 жовтня, їхня кількість не зменшується.

Сцена біля підніжжя монументу В.Леніну, на якій у п’ятницю, 28 вересня, проходили передвиборча акція і концерт, організовані Партією регіонів, демонтована.

У день виборів місцеві лідери ПР пояснювали, що намети продовжують стояти на випадок фальсифікацій і провокацій, щоб реагувати на це, а також для святкування перемоги Партії регіонів на дострокових парламентських виборах. Водночас міський голова у неділю сказав журналістам, що намети будуть демонтовані в понеділок, 1 жовтня.

Як сьогодні повідомили кореспонденту УНІАН у міськвиконкомі, обласна організація Партії регіонів напередодні виборів сповіщала владу, що намети «для проведення інформаційних акцій» перебуватимуть на майдані Свободи до 10 жовтня.

У цей час намети порожні, агітаторів там немає і жодних акцій на майдані не проводиться, передає кореспондент УНІАН.