Бережна запропонувала Богатирьовій пілотний проект для студентської лікарні

Харків. 1 серпня. УНІАН. Народний депутат Ірина Бережна провела зустріч з Міністром охорони здоров`я Раїсою Богатирьової з приводу пілотного проекту на базі харківської студентської лікарні. Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

У ході зустрічі Ірини Бережної та Віце-прем`єр-міністра України Раїси Богатирьової досягнуто домовленості про розгляд можливості створення пілотного проекту на базі Харківської міської студентської лікарні №20.

"Харківська студентська лікарня є одним з найкращих медичних закладів, який обслуговує тисячі студентів Харкова. У світлі майбутньої реформи охорони здоров`я України дуже важливо звертати увагу на медичні установи, що забезпечують медичною допомогою студентську молодь - майбутню еліту нашої країни, яка повинна бути не тільки освіченою, але й здоровою", - зазначила Бережна.

За словами народного депутата, необхідний комплексний підхід до організації медичної допомоги студентській молоді.

"Також необхідно налагодити процес наступності між різними рівнями її надання, підкреслила Ірина Бережна. - Наприклад, необхідно запровадити функціонування Центрів первинної медико-санітарної допомоги, безпосередньо у вищих навчальних закладах. Також пропонується забезпечити лікувально-діагностичну та консультативну медичну допомогу на рівні поліклініки. І третій рівень - це стаціонарна допомога, основним завданням якої є госпіталізація студентів на ранніх стадіях виявлення захворювань, тому що більшість студентів проживають в гуртожитках і потребують оперативного обстеження, цілодобового лікування та медичного спостереження".

Ірина Бережна вважає, що "забезпечити такий формат медичної допомоги можливе лише за умови абсолютної наступності між первинною, поліклінічною та стаціонарною ланками".

"Враховуючи більш ніж віковий досвід роботи студентської лікарні Харкова, де кожен 6-й мешканець є студентом, було б доцільно розглянути можливість створення пілотного проекту саме на базі цього медичного закладу", - підкреслила народний депутат.