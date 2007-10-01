Аваков: Україна вступила в нову епоху

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що від сьогодні Україна вступила в нову епоху.

Як передає кореспондент УНІАН, оцінка ситуації в країні, яку А.АВАКОВ зробив на підставі попередніх результатів дострокових парламентських, розміщена на сайті облдержадміністрації.

Як вважає А.АВАКОВ, «процес виборів був тривалий, брудний і з масою провокацій».

«На щастя, все це вже позаду – вибори депутатів Верховної ради України, як всі ми розуміємо, відбулися», - сказав він промовляючи опівночі у прес-центрі «Майдан Свободи».

На думку А.АВАКОВА, останні вибори у Верховну Раду проходили не для політиків, а для людей: «Ми вступаємо в нову епоху, у якій повинні збутися обіцянки політиків», – зазначив губернатор.

Він вважає, що «від виконання цих обіцянок залежить, як змінюватиметься життя українців».