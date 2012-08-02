У центрі Харкова затримали чоловіка з саморобним пістолетом

Харків. 2 серпня. УНІАН. На вул.Чернишевській у Харкові наряд міліції затримав 30-річного харків`янина, у якого при собі був саморобний пістолет, пристосований для стрільби патронами калібру 5,6 мм.

Як повідомляє Центр громадських зв`язків ГУ МВС України у Харківській області, зброю направлено на експертизу.

Зараз правоохоронці з`ясовують місце та мету його придбання, а також перевіряють чоловіка на причетність до злочинів.

За незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ст.263 Кримінального кодексу, носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) чоловікові загрожує від двох до п`яти років позбавлення волі.