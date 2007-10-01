На Харківщині лідирує Партія регіонів

Харків. 1 жовтня. УНІАН. За попередніми результатами, в Харківській області найбільше набирає голосів Партія регіонів.

Станом на 10.30 (опрацьовано 50% протоколів) за ПР проголосувало майже 51% виборців.

За даними ЦВК, ПР лідирує у всіх районах Харківської області.

Найбільше голосів за неї віддано в 180-му окрузі (Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Первомайський райони).