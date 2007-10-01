На Харківщині лідирує Партія регіонів
12:02, 01 жовтня 2007Харьків
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Рекорд б`є округ № 180 (60%)
Харків. 1 жовтня. УНІАН. За попередніми результатами, в Харківській області найбільше набирає голосів Партія регіонів.
Станом на 10.30 (опрацьовано 50% протоколів) за ПР проголосувало майже 51% виборців.
За даними ЦВК, ПР лідирує у всіх районах Харківської області.
Найбільше голосів за неї віддано в 180-му окрузі (Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Первомайський райони).
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