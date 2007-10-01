У Харкові 2 района без води

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Сьогодні протягом дня обмежено водопостачання у двох районах міста.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, за інформацією КП «ПТП « Вода», постачання води припиняється тимчасово у зв`язку з планово-попереджувальним ремонтом водогінних мереж з метою підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період з 8-00 до 24-00 05.10.07 р.

Воду відключено у нагірній частини Дзержинського та Київського районів, обмеженої Саржиним яром, пр. Леніна, вул. Космічною, вул. Клочківською, пл. Р.Люксембург, пер. Вірменським, пр. Московським, Харківською набережної, вул. Шевченка, пер. Великим Даниловським, вул. Челюськінцев, вул. Омською, вул. Пушкінською, територією іподрому, вул. Сумською до Саржиного яру.