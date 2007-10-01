У Харкові БЮТ набирає понад 16% голосів

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Блок Юлії ТИМОШЕНКО набирає у Харкові понад 16% голосів виборців і має другий результат в регіоні.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН кандидат у народні депутати України від БЮТу Володимир ФІЛЕНКО.

За його словами, цифри виведено за паралельним підрахунком 97% копій протоколів виборчих дільниць, який проводили представники БЮТу.

У Харківській області БЮТ має 14,47% голосів, у самому Харкові – 16,26%, сказав В.ФІЛЕНКО.

Він нагадав, що на виборах до Верховної ради 2006 року, за офіційними даними, БЮТ у Харківській області мав 12,68%.

Сьогодні, за даними ТВК станом на 12.00, у Харківській області БЮТ набрав 16,25% (підраховано було трохи менше 60% протоколів).