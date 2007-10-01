В області лідирують ПР – 51%, БЮТ – 16,25, НУ-НС - 8,31%

Харків. 1 жовтня. УНІАН. На середину дня в Харківській області було опрацьовано майже 60% протоколі.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив на прес-конференції голова обласного тервиборчкому Микола СЕЛЕЗНЬОВ.

За його даними, які він отримав телефоном з округів, визначилася трійка лідерів.

Партія регіонів набрала 50,69% голосів, БЮТ – 16,25%, НУ-НС – 8,31%, Блок ЛИТВИНА – 4,68%, СПУ – 2,66%.

Він сказав, що не бере на себе відповідальності оприлюднити попередньо про дані голосування за КПУ, оскільки вони дуже різняться – від 8% - до 19%.

При цьому М.СЕЛЕЗНЬОВ висловив здивування щодо повільного підрахунну голосів на Харківщині, зазначивши, що це може проводитися в певних інтересах, або відбуватися з технічних причин.

При цьому він зазначив, що раніше за таке каралося.

М.СЕЛЕЗНЬОВ також торкнувся проблем, які виникли з невідкриттям 9 спецдільниць у 174-му окрузі. Голосування тут відбулося за методом «на дому», сказав він, але він не впевнений, що ці голоси ЦВК зарахує.