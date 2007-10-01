На дільниці померла спостерігачка

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Сьогодні вночі на одній з виборчих дільниць Харківської області померла спостерігачка від Партії регіонів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося о першій ночі на виборчій дільниці №115 у Краснокутському районі під час підрахунку голосів.

Працівник райвідділу міліції, які виїжджали на місце події, видимих ознак насильницької смерті не встановили. При житті жінка, якій було 56 років, хворіла на гіпертонію, сказала Л.ВОЛКОВА.