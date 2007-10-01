Аваков хоче розігнати місцеві ради

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає сьогодні актуальним, як ніколи, питання розпуску місцевих рад і сподівається на швидкий розгляд його подання

щодо цього.

Про це йдеться у повідомлення, розміщеному на веб-сайті Харківської ОДА.

«Як тільки новий склад парламенту почне засідати в стінах Верховної ради, відповідний законопроект буде винесений для розгляду», - сказав А.АВАКОВ журналістам.

Водночас від відмітив, що є певні процедура – «повинні бути сформовані комісії Верховної ради і, зокрема, комісія з місцевого самоврядування, на попередній розгляд якої і буде негайно передано моє подання», - сказав А.АВАКОВ.