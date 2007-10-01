Харків. 1 жовтня. УНІАН. Харківська міліція повідомляє про ще один трагічний випадок, пов’язаний з виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією керівника Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області Лариси ВОЛКОВОЇ, у неділю, 30 вересня, о 20.30 біля приміщення виборчої дільниці № 175 у Комінтернівському районі Харкова раптово помер спостерігач дільниці від Комуністичної партій України 1926 року народження.

Працівники міліції Комінтернівського райвідділу міліції, які виїжджали на місце події, не встановили видимих ознак насильницької смерті, повідомила керівник ЦГЗ.