На Харківщині проводиться профілактика виникнення лісових пожеж - Дулуб

Харків. 6 серпня. УНІАН. На Харківщині проводиться профілактика виникнення лісових пожеж.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Валентина Дулуба.

Промовляючи на засіданні обласного оперативного штабу з протидії пожежам, він наголосив на необхідності бути готовими до протистояння виникненню надзвичайних ситуацій в області.

«У зв`язку з високою температурою в Україні складається дуже складна пожежонебезпечна ситуація. Пожежі завдають непоправної шкоди екологічним системам, лісовим масивам, фауні та флорі, можливі людські жертви. Ми не можемо цього допустити. Ми зобов`язані реагувати на виклики природи і повинні бути готові до того, щоб протистояти виникненню надзвичайних ситуацій», - сказав В.Дулуб.

За його даними, сьогодні в області працює 36 спеціалізованих лісових пожежних станцій, де знаходиться 52 пожежних автомобіля та 5 лісових пожежних модулів. Організовано чергування 172 працівників, а при виникненні пожежі до гасіння залучається 675 співробітників Держохорони. Для спостереження за пожежною ситуацією у лісових масивах області працюють 38 цілодобових спостережних пунктів, в тому числі 27 вишок, на 7 з яких змонтовані телевізійні установки. Двічі на день відбуваються авіаінспекціі. У 2012 році влаштовано 3 тис. км мінералізованих смуг, приведено в порядок 12 тис. км існуючих смуг, перекрито 1028 непланових доріг в лісові насадження, встановлено 534 плакати.

В.Дулуб підкреслив, що одне з найбільш важливих завдань – не допустити проникнення людей і транспорту в лісові масиви, тому що 95% пожеж трапляється з вини населення.

«У наших лісових масивах кожен день виникають низові пожежі. Але якщо в хвойному лісі низова пожежа перекинеться хоча б на одне дерево, протягом кількох хвилин всі вони спалахнуть як свічки. При такій температурі загориться весь ліс», – наголосив перший заступник губернатора.

Також він дав доручення підготувати пропозиції щодо розвитку місцевої пожежної охорони та відновити місцеві пожежні команди в ряді населених пунктів області.