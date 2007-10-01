Аваков знає 4 претендентів на місце Добкіна

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ сьогодні назвав щонайменше чотири кандидатури на посаду Харківського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний веб-сайт Харківської облдержадміністрації.

Говорячи про необхідність проведення місцевих виборів, А.АВАКОВ сказав, що знає гідних кандидатів, які можуть замінити лідерів міської і обласної ради, що, як він вважає, дискредитували себе.

«Я знаю в області чимало людей, які здатні ефективно працювати на посаді Харківського міського голови. Наприклад, мені подобається кандидатура Олександра ФЕЛЬДМАНА (народний депутат V скликання, керівник обласного штабу БЮТ – УНІАН). Цілком готовий для того, щоб зайняти крісло мера Володимир БАБАЄВ (заступник губернатора, член «Нашої України» - УНІАН). Може управляти містом Володимир ШУМІЛКІН (попередній міський голова, член «Нашої України», депутат облради - УНІАН). Цілком може розглядатися кандидатура Олександра ПРОТАСА (лідер громадської організації «Харків’янин»), - сказав А.АВАКОВ.

На його думку, «всі ці люди мають достатню кваліфікацію і готові працювати для міста».

Разом з тим, А.АВАКОВ підкреслив, що він сам не збирається претендувати на посаду міського голови, оскільки має намір сконцентрувати свої зусилля на роботі в області.