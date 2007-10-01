Рейтинг Партії регіонів у Харкові та області падає

Київ. 1 жовтня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій (АМС) вважають, що одним з небагатьох регіонів, де рейтинг Партії регіонів за наслідками виборів не підвищився, є Харківська область.

Про це заявив заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ в коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, проведений АМС аналіз свідчить, що порівняно з минулими парламентськими виборами електоральні показники Партії регіонів зросли в багатьох областях України. Водночас, підкреслив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, «виняток становить тільки Харків і Харківська область. Якщо порівнювати з минулими виборами, то тут рейтинги ПР знизилися і, водночас, виросли показники БЮТ». Тобто, за словами експерта, «Харківщина стала мало не єдиним регіоном, що зумів зламати розхожу думку про Схід як вотчину Партії регіонів».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що така ситуація стала можливою завдяки активній позиції місцевої опозиції, і в першу чергу - БЮТ, яка «змогла винести проблему Харкова на загальноукраїнський рівень, а також виділитися на фоні решти східних областей».