ЦВК зареєструвала Ірину Бережну кандидатом у народні депутати

Харків. 8 серпня. УНІАН. Член Партії регіонів Ірина Бережна зареєстрована кандидатом у народні депутати по одномандатному округу №169 міста Харкова на нових виборах до Верховної ради України.

Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія на своєму засіданні, повідомляє прес-служба народного депутата.

Коментуючи рішення ЦВК, Ірина Бережна значила: «Для мене велика честь бути представником Партії регіонів на даному окрузі. Але особливо почесно, що жителі Київського району Харкова бачать мене своїм представником у парламенті».

І.Бережна також заявила, що готова до виборчої гонки: «Мені є з чим іти до людей. І я йду перемагати», - сказала вона.

Нагадаємо, з`їзд Партії Регіонів минулого тижня затвердив висунення І.Бережної в народні депутати по Харкову.

Довідка. Ірина Бережна - народний депутат України, член Комітету Верховної ради України з питань правосуддя, голова підкомітету з питань захисту прав, свобод, інтересів громадян та систематизації, адаптації законодавства України до міжнародно-правових стандартів у сфері правосуддя та статусу суддів, переможець премії «Людина року» в номінації «Нова генерація політиків», заслужений юрист України, доктор філософії в галузі права, почесний професор Міжнародного університету Відня, лауреат Всеукраїнської премії «Жінка III тисячоліття».