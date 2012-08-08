У Ківшарівці із 7-го поверху випав дворічний хлопчик

Харків. 8 серпня. УНІАН. У селищі Ківшарівка Куп’янського району загинув дворічний хлопчик, який випав із вікна 7-го поверху.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що під час гри у кімнаті зі своєю чотирирічною сестрою хлопчик заліз на підвіконня та, не втримавши рівноваги, випав з вікна. Лікарі врятувати дитину не змогли. Травми, отримані від падіння з висоти сьомого поверху, виявилися не сумісними із життям.

Правоохоронці проводять перевірку причин трагедії.