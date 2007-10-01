Чому на Сході рахують повільніше

Київ. 1 жовтня. УНІАН. Член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ вважає, що є об’єктивні причини для затримки підрахунку голосів на Сході і Півдні України, оскільки там більша кількість осіб прикріплена до виборчих дільниць.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, зараз «мусується питання», що на Півдні та Сході України повільніше йде підрахунок голосів, ніж на Заході.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ вважає, що це є зрозуміла ситуація, оскільки, якщо на Заході України до виборчих дільниць прикріплено по 700-1000 осіб, то на Сході і Півдні України – 2–2,5 тис., а інколи понад 3 тисячі осіб.

При цьому він наголосив, що «при підрахунку голосів виборців швидкість є ворогом точності».

«Головне завдання ЦВК, окружних і дільничних виборчих комісій - встановити самі точні результати народного волевиявлення», - сказав він.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зазначив, що не хотів би давати коментарі з приводу звернення Президента України. Відповідаючи на запитання журналістів, чи не можна розцінювати таке звернення Віктора ЮЩЕНКА як втручання в роботу ЦВК, М.ОХЕНДОВСЬКИЙ нагадав, що будь-яке втручання в діяльність ЦВК заборонено законом. Він підкреслив, що таке втручання можна розглядати» «як тиск на ЦВК».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що доручив правоохоронним органам негайно здійснити перевірку причин затримки підрахунку голосів виборців на позачергових парламентських виборах. Про цей йдеться у зверненні глави держави до українського народу.

В.ЮЩЕНКО вимагає вичерпних роз’яснень, зокрема від Центральної виборчої комісії та Генеральної прокуратури з цього приводу.