На автошляхах Харківщини з початку року загинуло 176 осіб

Харків. 8 серпня. УНІАН. На автошляхах Харківської області з початку 2012 року загинуло 176 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облуправління ДАІ, з початку цього року на автошляхах міста Харкова та області скоєно 1359 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, під час яких 176 осіб загинули та 1773 отримали тілесні ушкодження.

Найпоширенішими видами автопригод є зіткнення транспортних засобів, наїзд на перешкоду та наїзд на пішохода. За 7 місяців ц.р. на території Харківської області скоєно такі ДТП: зіткнення – 528, наїздів на пішохода – 435, наїздів на перешкоду – 132.

Згідно з аналізом, основними причинами дорожньо-транспортних пригод є: перевищення безпечної швидкості руху (473 ДТП), порушення правил маневрування (461 ДТП), порушення правил проїзду перехресть (128 ДТП), керування транспортним засобом у нетверезому стані (98 ДТП).

За керування у нетверезому стані працівниками ДАІ складено 3820 адміністративних протоколів, за порушення швидкісного режиму – 7978, за порушення правил обгону – 151, за порушення правил проїзду перехресть – 389, за порушення вимог дорожніх знаків – 5776, за порушення правил користування ременями безпеки - 4619.