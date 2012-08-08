Прокурор про суд над Тимошенко: без явки підсудної - ніяк

Харків. 8 серпня. УНІАН. За законом, судовий розгляд справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко повинен відбуватися в присутності підсудної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час прямої лінії в газеті «Комсомольська правда в Украине» сказав прокурор Харківської області Геннадій Тюрін, коментуючи на прохання читачів можливі способи проведення судового слухання у справі щодо ЄЕСУ за умови відмови підсудної брати участь у засіданні.

«Я можу сказати лише, що передбачає закон. На сьогодні справа з обвинувальним висновком надійшла в суд. Суд почав розглядати цю справу по суті. Чинним законодавством передбачено, що суд має розглядати справу тільки за присутності підсудного», - сказав Г.Тюрін.

Він підкреслив, що на сьогодні «всі клопотання держобвинувачів спрямовані на те, щоб суворо додержувався закон і було забезпечене право на захист Юлії Володимирівни».

Г.Тюрін зазначив, що на цей час, згідно з рекомендаціями німецьких та українських лікарів, «йде процес реабілітації у ЦКБ №5 Харкова».