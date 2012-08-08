Справа про збройний напад на військову частину передана до суду - Тюрін

Харків. 8 серпня. УНІАН. Кримінальна справа про напад на військову частину у Харкові передана до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час прямої лінії в газеті «Комсомольська правда в Украине» сказав прокурор Харківської області Геннадій Тюрін.

«На сьогодні розслідування кримінальної справи завершене, з обвинувальними висновком справа направлена до суду. На 21 серпня призначене попереднє слухання цієї справи», - повідомив прокурор.

За словами Г.Тюріна, причиною нападу на військову частину стало те, що злочинці заборгували понад 7 млн грн і хотіли «покращити своє матеріальне становище», заволодівши зброєю військових.

«Ситуація банальна. Ці два брати брали на реалізацію ряд матеріальних речей. Заборгували суму понад сім мільйонів гривень. Щоб розрахуватися, не знайшли іншого шляху, як напасти на військову частину з метою заволодіти вогнепальною зброєю і далі реалізувати її і таким чином покращити своє матеріальне становище», - сказав Г.Тюрін.

За його словами, справу слухатиме Дзержинський районний суд Харкова.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 березня 2012 року двоє рідних братів, озброєних обрізом мисливської рушниці та ножами, під час перезміни вартових вчинили розбійний напад на караульне приміщення військової частини А-1451.

Внаслідок розбійного нападу загинув військовослужбовець строкової служби 1991 року народження Володимир Березюк, якому залишилося до звільнення в запас 2 тижні. Також постраждало двоє військовослужбовців: начальник варти старший лейтенант Олег Гурін та солдат строкової служби Ігор Шило (обоє жителі Харківщини) отримали ножові поранення в область плеча та передпліччя.

Під час затримання злочинців начальник караулу з табельного пістолета застрелив одного з нападників, іншого військові зв’язали ременем та утримували до приїзду правоохоронців.

Як з’ясували правоохоронці, напад на караульне приміщення військової частини здійснили двоє братів, 1970 та 1979 р.н. Нападник 1970 р.н. - колишній боєць спецпідрозділу, проходив службу в Росії, - залишився живим. Молодший із братів, 1979 р.н., загинув під час нападу. Обоє проживали в Харкові, були громадянами України та, за попередніми даними, займалися підприємницькою діяльністю.

