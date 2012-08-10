Металіст отримав суперника у Лізі Європи

15:21, 10 серпня 2012
Харьків
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Матчі 23 та 30 серпня

Харків. 10 серпня. УНІАН. Українські клуби отримали суперників у останньому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Металіст - Олімпіакос матч 1/8 фіналу Ліги Європи 8 березня 2012 року фотограф Андрій КРАВЧЕНКО

За вихід у груповий етап харківський «Металліст» посперечається з бухарестським «Динамо», «Дніпро» зіграє з чемпіоном Чехії «Слованом».

Перші зустрічі відбудуться 23 серпня, а матчі-відповіді - 30 серпня

Ліга Європи

4-й раунд кваліфікації

Стяуа (Румунія) - Екранас (Литва)

Слован (Чехія) - Дніпро (Україна)

Штуттгарт (Німеччина) - Динамо (Москва, Росія)

ПАОК (Греція) - Рапід (Австрія)

Люцерн (Швейцарія) - Генк (Бельгія)

Анжи (Росія) - АЗ Алкмаар (Нідерланди)

АІК (Швеція) - ЦСКА (Росія)

Динамо (Румунія) - Металіст (Україна)

Зета (Чорногорія) - ПСВ (Нідерланди)

Хартс (Шотландія) - Ліверпуль (Англія)

Атромітос (Греція) - Ньюкасл (Англія)

АПОЕЛ (Кіпр) - Нефтчі (Азербайджан)

Тромсе (Норвегія) - Партизан (Сербія)

Васлуй (Румунія) - Інтер (Італія)

Атлетик (Іспанія) - ГІК (Фінляндія)

Марітіму (Португалія) - Анортосіс (Кіпр)/ Діла (Грузія)

Мольде (Норвегія) - Херенвен (Нідерланди)

Дебрецен (Угорщина) - Брюгге (Бельгія)

Шериф (Молдова) - Олімпік (Марсель, Франція)

Трабзонспор (Туреччина) - Відеотон (Угорщина)

Мідтьюлланд (Данія) - Янг Бойз (Швейцарія)

Шльонськ (Польща) - Ганновер (Німеччина)

Хорсенс (Данія) - Спортинг (Португалія)

Хапоель (Тель-Авів, Ізраїль) - Дюделанж (Люксембург)

Фейєнорд (Нідерланди) - Спарта (Чехія)

Мазервелл (Шотландія) - Леванте (Іспанія)

Црвена Звєзда (Сербія) - Бордо (Франція)

Локерен (Бельгія) - Вікторія (Чехія)

Лаціо (Італія) - Мура (Словенія)

Легія (Польща) - Русенборг (Норвегія)

Бурсаспор (Туреччина) - Твенте (Нідерланди)

champion.com.ua

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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