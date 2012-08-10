Металіст отримав суперника у Лізі Європи
Матчі 23 та 30 серпня
Харків. 10 серпня. УНІАН. Українські клуби отримали суперників у останньому раунді кваліфікації Ліги Європи.
За вихід у груповий етап харківський «Металліст» посперечається з бухарестським «Динамо», «Дніпро» зіграє з чемпіоном Чехії «Слованом».
Перші зустрічі відбудуться 23 серпня, а матчі-відповіді - 30 серпня
Ліга Європи
4-й раунд кваліфікації
Стяуа (Румунія) - Екранас (Литва)
Слован (Чехія) - Дніпро (Україна)
Штуттгарт (Німеччина) - Динамо (Москва, Росія)
ПАОК (Греція) - Рапід (Австрія)
Люцерн (Швейцарія) - Генк (Бельгія)
Анжи (Росія) - АЗ Алкмаар (Нідерланди)
АІК (Швеція) - ЦСКА (Росія)
Динамо (Румунія) - Металіст (Україна)
Зета (Чорногорія) - ПСВ (Нідерланди)
Хартс (Шотландія) - Ліверпуль (Англія)
Атромітос (Греція) - Ньюкасл (Англія)
АПОЕЛ (Кіпр) - Нефтчі (Азербайджан)
Тромсе (Норвегія) - Партизан (Сербія)
Васлуй (Румунія) - Інтер (Італія)
Атлетик (Іспанія) - ГІК (Фінляндія)
Марітіму (Португалія) - Анортосіс (Кіпр)/ Діла (Грузія)
Мольде (Норвегія) - Херенвен (Нідерланди)
Дебрецен (Угорщина) - Брюгге (Бельгія)
Шериф (Молдова) - Олімпік (Марсель, Франція)
Трабзонспор (Туреччина) - Відеотон (Угорщина)
Мідтьюлланд (Данія) - Янг Бойз (Швейцарія)
Шльонськ (Польща) - Ганновер (Німеччина)
Хорсенс (Данія) - Спортинг (Португалія)
Хапоель (Тель-Авів, Ізраїль) - Дюделанж (Люксембург)
Фейєнорд (Нідерланди) - Спарта (Чехія)
Мазервелл (Шотландія) - Леванте (Іспанія)
Црвена Звєзда (Сербія) - Бордо (Франція)
Локерен (Бельгія) - Вікторія (Чехія)
Лаціо (Італія) - Мура (Словенія)
Легія (Польща) - Русенборг (Норвегія)
Бурсаспор (Туреччина) - Твенте (Нідерланди)