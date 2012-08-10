Металіст отримав суперника у Лізі Європи

Матчі 23 та 30 серпня

Харків. 10 серпня. УНІАН. Українські клуби отримали суперників у останньому раунді кваліфікації Ліги Європи. За вихід у груповий етап харківський «Металліст» посперечається з бухарестським «Динамо», «Дніпро» зіграє з чемпіоном Чехії «Слованом». Перші зустрічі відбудуться 23 серпня, а матчі-відповіді - 30 серпня Ліга Європи 4-й раунд кваліфікації Стяуа (Румунія) - Екранас (Литва) Слован (Чехія) - Дніпро (Україна) Штуттгарт (Німеччина) - Динамо (Москва, Росія) ПАОК (Греція) - Рапід (Австрія) Люцерн (Швейцарія) - Генк (Бельгія) Анжи (Росія) - АЗ Алкмаар (Нідерланди) АІК (Швеція) - ЦСКА (Росія) Динамо (Румунія) - Металіст (Україна) Зета (Чорногорія) - ПСВ (Нідерланди) Хартс (Шотландія) - Ліверпуль (Англія) Атромітос (Греція) - Ньюкасл (Англія) АПОЕЛ (Кіпр) - Нефтчі (Азербайджан) Тромсе (Норвегія) - Партизан (Сербія) Васлуй (Румунія) - Інтер (Італія) Атлетик (Іспанія) - ГІК (Фінляндія) Марітіму (Португалія) - Анортосіс (Кіпр)/ Діла (Грузія) Мольде (Норвегія) - Херенвен (Нідерланди) Дебрецен (Угорщина) - Брюгге (Бельгія) Шериф (Молдова) - Олімпік (Марсель, Франція) Трабзонспор (Туреччина) - Відеотон (Угорщина) Мідтьюлланд (Данія) - Янг Бойз (Швейцарія) Шльонськ (Польща) - Ганновер (Німеччина) Хорсенс (Данія) - Спортинг (Португалія) Хапоель (Тель-Авів, Ізраїль) - Дюделанж (Люксембург) Фейєнорд (Нідерланди) - Спарта (Чехія) Мазервелл (Шотландія) - Леванте (Іспанія) Црвена Звєзда (Сербія) - Бордо (Франція) Локерен (Бельгія) - Вікторія (Чехія) Лаціо (Італія) - Мура (Словенія) Легія (Польща) - Русенборг (Норвегія) Бурсаспор (Туреччина) - Твенте (Нідерланди) champion.com.ua Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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