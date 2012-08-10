Тимошенко отримала дозвіл на побачення з Тейшерою - ДПтС

Харків. 10 серпня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко згідно зі своєю заявою вкотре отримала дозвіл на побачення з послом ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшерою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Раніше на аналогічне звернення Ю.Тимошенко керівництвом ДПтС вже надавався дозвіл на таке побачення, проте сам посол на зустріч з Ю.Тимошенко тоді не прибув, нагадали у прес-службі.

Також у ДПтС наголосили, що Державна пенітенціарна служба не зобов’язана займатися організаціями побачень з ув’язненими або засудженими осіб, а лише у рамках чинного законодавства надає відповідні дозволи на їхнє проведення.

Цього разу (як і попереднього) від самого Ж.Тейшери жодних звернень про надання побачень із Ю.Тимошенко не надходило. Рішення про дозвіл на побачення приймалося виключно на підставі заяви самої Ю.Тимошенко. У ній вона наполягає на зустрічі з послом ЄС в Україні, посилаючись на наявність попередніх домовленостей, та вимагає дозволу на побачення, незважаючи на висновки українських і німецьких лікарів, якими, зокрема, їй рекомендовано протягом певного часу утриматися від будь-яких побачень.

У ДПтС також нагадали, що 9 серпня Ю.Тимошенко письмово відмовилась від участі у відеоконференції з американським судом, посилаючись саме на рекомендації українських і німецьких лікарів про обмеження їй кількості побачень.