Тейшейра, можливо, завтра приїде до Тимошенко

Харків. 10 серпня. УНІАН. Посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра поїде завтра до Харкова на зустріч з екс-прем’єром Юлією Тимошенко, якщо сьогодні отримає офіційне рішення Державної пенітенціарної служби України.

Про це він заявив у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН під час брифінгу.

За його словами, надходить суперечлива інформація щодо дозволу пенітенціарної служби відвідати Ю.Тимошенко.

«Якщо сьогодні я отримаю офіційне рішення, то поїду до Харкова завтра», - сказав Ж.Тейшейра.

Він висловив сподівання, що все ж зустрінеться з Ю.Тимошенко.

Посол ЄС зазначив, що безуспішно прагнув отримати дозвіл на цю зустріч впродовж року ув’язнення Ю.Тимошенко.