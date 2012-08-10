Дешеві електрички на Бєлгород обіцяють повернути

Харків. 10 серпня. УНІАН. Питання щодо повернення дешевих електричок сполученням «Харків-Бєлгород» вирішується.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України на Пiвденнiй залiзницi, сьогодні понад 150 пасажирів електропотягу підвищеної комфортності сполученням «Харків-Бєлгород» заблокували відправлення рухомого складу, вимагаючи повернення електричок, які їздили на цьому напрямку раніше.

Як повідомив начальник Управлiння МВС України на Пiвденнiй залiзницi генерал-майор міліції Андрій Мельниченко, о 8.40 ранку до чергової частини лінійного відділу на ст. «Харків-Пасажирський» Управління МВС України на Південній залізниці надійшло повідомлення про те, що на території терміналу, на залізничній колії бєлгородського напрямку, проводиться несанкціонований мітинг: збираються люди, які висувають певні вимоги до керівництва Південної залізниці.

«Мною особисто було здійснено виїзд до місця події, де знаходилось більше 150 громадян. Причиною, яка спонукала цих людей до виходу та перекриття залізничної колії, стала відміна потягів сполученням «Харків-Бєлгород» (Російської Федерації). Інформація про цю подію була доведена до Генерального консула Російської Федерації, який перебуває в місті Харкові. Була здійснена зустріч ініціативної групи громадян з консулом, а також з представниками Харківської облдержадміністрації та залізниці», – зазначив А.Мельниченко.

За його словами, ці питання обговорені й зараз знаходяться на стадії вирішення.

«Причина – це спір між двома суб’єктами господарювання, зокрема, Південно-Східною залізницею Російської Федерації та Південною залізницею України», – зазначив керівник управління.

А.Мельниченко також запевнив, що за підтримки голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна це питання наразі вирішується.

Після зустрічі з ініціативною групою та повернення до місця події о 14.30 люди розійшлися.

Начальник управління зазначив, що в даному випадку міліція забезпечувала охорону громадського порядку та діяла у рамках діючого законодавства. Громадяни були попередженні про відповідальність за відповідними статями Кримінального та адміністративного кодексів України.

Як повідомляв УНІАН, з 10 серпня за ініціативи російської сторони - ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Черноземье» (Російська Федерація), яка є партнером Південної залізниці у здійсненні приміських перевезень у міжнародному сполученні, скасовуються приміські потяги на маршруті Харків - Бєлгород. При цьому курсування «бєлгородських» електричок формування ПЗ і ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Черноземье» буде обмежена прикордонними станціями Козача Лопань і Наумівка, відповідно, без заїзду на територію суміжної держави.

За даними прес-служби Південної залізниці, сьогодні вранці на ст. «Харків-Пасажирський» понад 100 осіб, які зайшли на платформу, купивши у тому числі квитки на інші електропоїзди, заблокували відправлення електропотягу Харків – Бєлгород, який мав відбути о 8.50.

Люди вимагали повернути приміські дешеві електрички Харків–Бєлгород, які з сьогоднішнього дня були скасовані. За даними прес-служби, вартість проїзду у новому електропотязі підвищеної комфортності становить 67 грн, у той час вартість проїзду у старих електричках становила близько 20 грн.