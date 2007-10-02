Найкраще за НУНС на Сході і Півдні проголосувала Харківщина

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Серед східних і південних областей України кращі показники Блоку «Наша Україна - Народна Самооборона» - у Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні голови Харківської облдержадміністрації, члена Президії партії «Народний Союз Наша Україна», керівника обласного штабу Блоку «НУ-НС» Арсена АВАКОВА, яке розміщене на особистому сайті губернатора.

За словами А.АВАКОВА, показники «Нашої України» по Харківській області порівняно з виборами 2006 р. істотно виросли. Якщо торік партія одержала підтримку близько 90 тис. виборців, то цього року - понад 107 тисяч.

«Деякими результатами я дуже задоволений, наприклад у Сахновщинському районі ми одержали 18% голосів, у Лозівському - 16%. Значить, там політика лідерів ефективна. А є райони, у яких я очікував більшого зростання», - сказав А.АВАКОВ.

«В цілому для демократичних сил ці вибори склалися сприятливіше, ніж минулі. І з погляду рівня підтримки Партії регіонів - Харківська область серйозно охолонула до цієї політичної сили. У той же час, у демократичних сил, - НУ-НС і БЮТ - число прихильників збільшилося приблизно на 50 тисяч осіб. А це не мало», - вважає А.АВАКОВ.

Він також повідомив, що серед східних і південних регіонів кращі показники «Нашої України - Народної Самооборони» - у Харківській області.