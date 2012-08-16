Завершується процес погоджень по проекту «Село майбутнього» - Добкін

Харків. 16 серпня. УНІАН. Закінчується процес погоджень по проекту «Село майбутнього», реалізація якого планується в Харківській області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував учора губернатор Михайло Добкін під час брифінгу за підсумками робочої поїздки до Дегачівського району.

За його словами, 22 серпня Президент України Віктор Янукович ознайомиться з ходом реалізації низки важливих для Харківщини проектів. Зокрема, мова йде про проект «Село майбутнього».

«У нас сьогодні від трьох Міністерств з чотирьох отримано погодження по проекту «Село майбутнього», в тому числі і від профільного Міністерства. Знаходиться вже на останній стадії підготовка закону про технополіси, який допоможе нам втілити нашу ідею технополісу «П`ятихатки», і по ряду інших проектів, які ми хочемо реалізувати в цьому і наступному році», - сказав М.Добкін.

Зокрема, додав він, «це і мала гідроенергетика - ми хочемо поставити турбіну на дамбі в Печенігах і отримувати дешеву електроенергію, яка допомогла б нам розвантажити місцеві бюджети ряду населених пунктів Печенізького району. Ми всі ці проекти презентували Президенту, і ми будемо говорити про те, як іде процес їх реалізації на сьогоднішній момент, і будемо просити, щоб глава держави дав доручення по тих напрямках, де потрібно його особисте втручання, щоб робота пішла швидше».