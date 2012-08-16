Ярославський розповів, як стати мільйонером
16:03, 16 серпня 2012Харьків
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Олігарх радить менше їсти чорної ікри
Харків. 16 серпня. УНІАН. «Мій продуктовий кошик складається з вівсяної і пшоняної каші».
Про це сказав банкір і олігарх, власник футбольного клубу «Металіст» Олександр Ярославський в ексклюзивному коментарі виданню Новини України - From-ua з приводу оприлюдненої Міністерством аграрної політики і продовольства інформації про споживчий кошик українців.
За офіційними даними, споживчий кошик сьогодні подешевшав майже на 500 гривень і відповідає нормативам розвинених країн.
«Одне можу сказати, той, хто харчуватиметься за моїм раціоном, точно стане мільйонером, тому що заощадить гроші на їжі: на м`ясі і на чорній ікрі», - розкрив секрет свого успіху О.Ярославський.
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