Ярославський розповів, як стати мільйонером

Харків. 16 серпня. УНІАН. «Мій продуктовий кошик складається з вівсяної і пшоняної каші».

Про це сказав банкір і олігарх, власник футбольного клубу «Металіст» Олександр Ярославський в ексклюзивному коментарі виданню Новини України - From-ua з приводу оприлюдненої Міністерством аграрної політики і продовольства інформації про споживчий кошик українців.

За офіційними даними, споживчий кошик сьогодні подешевшав майже на 500 гривень і відповідає нормативам розвинених країн.

«Одне можу сказати, той, хто харчуватиметься за моїм раціоном, точно стане мільйонером, тому що заощадить гроші на їжі: на м`ясі і на чорній ікрі», - розкрив секрет свого успіху О.Ярославський.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА