У міській раді з’явилися вітренківці
12:03, 03 жовтня 2007Харьків
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Утворена фракція «Слобожанський вибір»
Харків. 3 жовтня. УНІАН. У Харківській міській раді з’явилася нова депутатська фракція.
Як передає кореспондент УНІАН, про сформування депутатської фракції «Слобожанській вибір» сьогодні на сесії міськради оголосив міський голова Михайло ДОБКІН.
До «Слобожанського вибору» увійшли 4 депутати Сергій КОНОВАЛОВ, Олександр КОЖОКІН, Володимир ІВАНОВ та Юрій МЕДВЄДЄВ. Керівником фракції обраний С.КОНОВАЛОВ.
Депутатська фракція «Слобожанський вибір» існує в Харківській обласній раді. Вона була утворена з депутатів, які пройшли в облраду за списками блоку Наталії ВІТРЕНКО.
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