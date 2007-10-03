У міській раді з’явилися вітренківці

Харків. 3 жовтня. УНІАН. У Харківській міській раді з’явилася нова депутатська фракція.

Як передає кореспондент УНІАН, про сформування депутатської фракції «Слобожанській вибір» сьогодні на сесії міськради оголосив міський голова Михайло ДОБКІН.

До «Слобожанського вибору» увійшли 4 депутати Сергій КОНОВАЛОВ, Олександр КОЖОКІН, Володимир ІВАНОВ та Юрій МЕДВЄДЄВ. Керівником фракції обраний С.КОНОВАЛОВ.

Депутатська фракція «Слобожанський вибір» існує в Харківській обласній раді. Вона була утворена з депутатів, які пройшли в облраду за списками блоку Наталії ВІТРЕНКО.