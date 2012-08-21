У Валківському районі в полі виявлено 100-кілограмову авіабомбу

Харків. 21 серпня. УНІАН. У полі неподалік села Черемушене Валківського району Харківської області виявлено авіаційну бомбу часів Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області.

Вибухонебезпечний предмет виявив тракторист СТОВ «Лан», який проводив культивацію ґрунту. Піротехніки, котрі прибули на місце події, ідентифікували знайдений предмет як авіаційну бомбу ФАБ-100 вагою у 100 кг. Під час обстеження прилеглої території за допомогою металошукача піротехніки знайшли в землі ще й артилерійський снаряд діаметром 76 мм.

Працівники МНС вивезли вилучені снаряди у спеціально відведене місце та знешкодили.

20 серпня у Харкові, Харківському, Нововодолазькому, Вовчанському та Дергачівському районах області піротехніки знешкодили ще 19 артснарядів та ручну гранату. З початку року кількість знешкоджених боєприпасів часів війни у Харківській області досягла 6477 одиниць.