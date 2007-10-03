Облрада розгяне питання про недовіру Авакову

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Харківська облрада повернеться до питання недовіри голові облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Харківського обласного відділення Партії регіонів, яrе розміщене на сайті парторганізації.

«На пленарному засіданні XIX сесії Харківської обласної ради буде заслуханий звіт голови Харківської обласної державної адміністрації про роботу за період II-IV квартал 2006 р. – I-II квартал 2007 р. і розглянуте включене до порядку денного питання про висловлення недовіри голові Харківської облдержадміністрації», - йдеться в заяві.

Парторганізація висловлює упевненість, що «депутати обласної ради дадуть об`єктивну і справедливу оцінку роботі губернатора».

На думку авторів заяви, «життя тримільйонної області не може залежати від волі, бажання та вчинків однієї людини, незалежно від його статусу: буде це рядовий громадянин, голова райдержадміністрації або райради, голова облдержадміністрації або обласної ради тощо».

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року Харківська облрада за підсумками звіту А.АВАКОВА висловила недовіру губернатору. Пізніше суд визнав, що голосування депутатів щодо цього відбулося з порушеннями процедури, і задовольнив позов А.АВАКОВА.