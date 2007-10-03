У Харкові з`явиться нова дорога

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Депутати міської ради сьогодні на сесії проголосували за надання згоди на розробку проекту землевідведення на пробивку шляху, який пройде краєм парку Горького в районі вул. Білої Акації і з`єднає між собою вулицю Сумську з вулицею Новгородською.

Як повідомляє прес-служба міської ради, розробляти і погоджувати проект відведення земельної ділянки буде управління з будівництва, ремонту та реконструкції міськради.