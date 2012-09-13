Шуфрич вважає, що у Харкові в Партії регіонів немає суперників від опозиції

Харків. 13 вересня. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич вважає, що опозиція не змогла висунути жодного гідного кандидата по мажоритарних округах на Харківщині.

Про це він заявив вчора на зустрічі з харківськими жителями: «Ви самі бачите, що у Харкові в ПартіїрРегіонів немає суперників від опозиції. У мене немає сумнівів, що тут ТОВ Турчинова-Яценюка чекає повне фіаско».

Н.Шуфрич також відзначив, що опозиція не може запропонувати людям конструктивний діалог: «Все, на що вони здатні, - критикувати. Але люди ж пам`ятають, як жилося при оранжовому режимі, коли жодна соціальна обіцянка не була виконана. Їхнім словам вже ніхто не вірить».

Відповідаючи на запитання про те, що глава обласної організації ВО «Батькивщина» Арсен Аваков публічно пообіцяв отримати перемогу мінімум на трьох округах у Харкові, Н.Шуфрич заявив: «Панові Авакову варто менше захоплюватися спагеті, тому що вони надають негативну дію на його організм. Ховаючись від правосуддя в Італії, він би краще замислився, що думають про нього харків`яни, котрі втратили внески у його банку, який ліквідовує НБУ. Я бачив цього Балуту, наприклад. У радянські часи до таких було одне ставлення - «Бий буржуя!». Або псевдоекономіст - викормиш Кірш, який іде по округу Ірини Бережної. Це ж казка «Красуня і чудовисько».

Крім того, Н.Шуфрич пообіцяв, що соціальні ініціативи Президента не просто реалізовуватимуться: «Президент чітко позначив, що економіка вийшла на той рівень, коли держава може системно реалізовувати поліпшення соціальних стандартів. Вчора країна прийняла бюджет наступного року, і там уже закладений резерв для підвищення рівня життя. Ми видерлися з ями, в яку нас втягнули помарачові роззяви, і більше країна у прірву не впаде. Вибори покажуть, як їм не довіряють люди».